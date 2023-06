Il riconoscimento facciale di Google Foto è già nel futuro | ora riconosce i soggetti di spalle

...note vocali e scattare foto e caricarle sui NAS Qnap La possibilità di gestire i download dei file dai NAS Qnap o da Internet La possibilità di impostare una password o unper ...Usare Metodi di Strong Authentication : come ad esempio l'Autenticazione Multi Fattore (MFA), sistemi di autenticazione biometrici (come impronte digitali o), sistemi di ...Ildiventa ancora più sofisticato Una nuova funzionalità, di recente scoperta da Rita El Khoury di Android Authority , dimostra come l'IA stia migliorando in maniera ...

Riconoscimento facciale, il difficile stop in Europa WIRED Italia

Crediti immagine: Artur Widak/NurPhoto/Getty ImagesGoogle mira a rendere le password facili da usare e sicure, almeno per gli utenti dello strumento ...È bufera mediatica sull’idea di introdurre un sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale nei luoghi pubblici (stazioni, ospedali, aree commerciali). In passato iniziative simili, nate ...