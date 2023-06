Il reportage di viaggio

(Di venerdì 9 giugno 2023) 9 giugno 2023. Federico Geremei, giornalista ed ex direttore di Lonely Planet magazine Italia, approfondisce gli aspetti editoriali deidi– linee guida, pratiche e regole – dall’ideazione alla ricerca, dalla scrittura alla pubblicazione. Programma Il patto col lettore. Informare, evocare, suggerire: come definire (e mantenere) il giusto equilibrio. I luoghi comuni e l’inedito a tutti i costi: superare le insidie della retorica. Prima persona o terza: chi racconta chi? Il rapporto testo/immagini: le cose da sapere. Prima di partire. Cosa cercare, dove documentarsi, i contatti da attivare. Gli appunti in. L’arte della verifica e dello stupore, consigli e buone pratiche. La struttura del testo. Lo sviluppo narrativo, dalle prime parole alla chiusura (e oltre). Sfondo e primi piani, spunti, rimandi e ...

