Il procuratore speciale sui documenti top secret di Trump | «Così ha messo gli Usa in pericolo» L’ex presidente all’attacco | «Lui è uno squilibrato»

(Di venerdì 9 giugno 2023) «La violazione dei segreti militari da parte di Donaldhagli Stati Uniti in». Sono le parole pronunciate dalJack Smith, dopo aver depositato le 49 pagine del documento d’incriminazione delUsa Donaldper la vicenda delle carte della Casa Bianca portate nella residenza di Mar-a-Lago dopo la conclusione del mandato presidenziale. Il tycoon comparirà in tribunale martedì prossimo, secondo quanto reso noto dal suo avvocato. Ilha invitato i cittadini a leggere la documentazione per intero, al fine di comprendere la portata e la gravità dei reati contestati alstatunitense. Smith dopo aver sottolineato che «le leggi ...

Sono 37 i capi di imputazione contenuti nei documenti depositati dalJack Smith per l'incriminazione dell'ex presidente per le carte a Mar - a - Lago. Compreso quello di aver ...Sono 37 i capi di imputazione contenuti nei documenti depositati dalJack Smith per l'incriminazione dell'ex presidente per le carte a Mar - a - Lago. Compreso quello di aver ...Trump ha rivelato piani militari d'attacco e ha conservato segreti nucleari Secondo quanto scrive ilJack Smith nel documento di incriminazione che è stato desecretato e che ...

Jack Smith, il procuratore speciale che accusa Trump Agenzia ANSA

L’ex presidente americano Donald Trump è stato accusato formalmente dal dipartimento di Giustizia per la vicenda delle carte ‘top secret’ della Casa Bianca, sottratte al termine del suo mandato e ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Donald Trump incriminato per le carte segrete a Mar-a-Lago, si dichiarerà non colpevole ...