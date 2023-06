Il Pd non parla di Bibbiano neanche ora che potrebbe infine recuperare l’onore

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’ultimo giapponese rimasto nella giungla demogrillina, Nicola Zingaretti, ieri al Corriere della Sera ha ribadito che nella scorsa legislatura con i Cinquestelle «abbiamo costruito l’unico progetto politico credibile per arginare le destre». Tre bugie in poche parole. Non era l’unico progetto, non era credibile e non è servito ad arginare le destre. Ma Zingaretti a quel tempo era innamorato di Giuseppe Conte, «il punto di riferimento dei progressisti», e in fondo al cuore forse lo è anche oggi, che – ammette – il Partito democratico è senza una linea, una pesante critica a quella Elly Schlein da lui chiamata nei contatti privati «la matta». In tutta l’intervista l’ex segretario del Partito democratico non trova il modo per spendere una parola sul fatti del giorno, cioè il casocon l’assoluzione in secondo grado dello psicoterapeuta Claudio Foti (il fatto non ...