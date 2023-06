Il neurologo | ' buon sonno e niente telefono dopo cena per prepararsi bene a maturità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - E' ilil segreto principale di un'ottima preparazione agli esami. Insieme ad alcuni piccoli 'trucchi' che aiutano la nostra memoria, come gli orari regolari, piccoli break2 o 3 ore di concentrazione sui libri, un po' di sport nel tardo pomeriggio e stop a telefoni, tablet e Pc. Sono alcuni consigli per tutti i ragazzi che cominciano aagli esami, per la terza media come per la, del neuropsichiatra infantile Oliviero Bruni, università Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea. "Oggi - spiega l'esperto all'Adnkronos Salute - la qualità di vita che hanno i ragazzi, con orari particolarmente sfasati, non garantisce una giusta quantità di. Ma avere un ritmo ...