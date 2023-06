Il Napoli può non riscattare Gollini Piace Caprile

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 9 giugno 2023) I partenopei sarebbero intenzionati a non voler spendere soldi per il riscatto di Pierluigi, che potrebbe finire per essere rimandato indietro Grandi manovre previste per la prossima stagione in casa, con alcuni giocatori che potrebbero finire per non essere riscattati. Dopo che Ndombele ha rivelato ai compagni di squadra di non voler essere L'articolo