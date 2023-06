Il Mediterraneo è un crocevia da difendere La lezione alla Festa della Marina

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 giugno 2023) La naturale proiezione dell’Italia è nel, e la sua sicurezza è essenziale per il Paese, per tutti gli Stati che vi si affacciano e per l’intera area euro-africana. Questo il cuore del messaggio mandato dal presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in occasionegiornata dedicatamilitare, celebrata a La Spezia. Le celebrazioni, che cadono nell’anniversario dell’impresa di Premuda del 1918, quando i Mas guidati dal guardiaLuigi Rizzo, affondarono la corazzata austriaca Santo Stefanofonda, hanno visto i reparti schierati lungo la Passeggiata Morin, con alcune delle principali unitàfonda nel golfo spezzino: la ...