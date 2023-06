Il gioco delle parti tra Arabia Saudita | Cina e Usa

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 giugno 2023) Secondo funzionari sauditi che hanno parlato nei giorni scorsi con il quotidiano ebraico Israel Hayom, l’accordo per la normalizzazionerelazioni tra Riad e Teheran è stato raggiunto solo per compiacere Pechino. Narrazioni e interessi È una informazione piuttosto interessante se si considera il clima non eccessivamente amichevole tra Riad e Washington, alleato storico a cui il regno sta mandando svariati messaggi di insoddisfazione riguardo al rapporto, inserendoli anche tra le pieghe della rivalità Usa-. Inoltre l’informazione esce mentre il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, è in, visita per altro accompagnata da una chiamata con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che guida un governo di destra radicale che ha l’ambizione, storica, di costruire rapporti normali con i ...