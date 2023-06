Il Garante privacy multa TIM e altre compagnie | segno che il Registro delle Opposizioni fa acqua

... nel suo provvedimento ilha evidenziato che la soluzione " deve passare necessariamente dalle iniziative di ogni operatore, che in ragione dei principi di accountability eby design, ...... l'app su iPhone arriva anche in Italia FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia Le migliori VPN gratis e non del 2023 Dopo il blocco a ChatGPT istituito daldella...Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato mandato alper la sorveglianza dei prezzi , Benedetto Mineo, di ' avviare le azioni necessarie per una ...richiesto* Accetto la...

Telemarketing, il Garante privacy sanziona Tim, Green Network e Sorgenia - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Torniamo a parlare di telemarketing selvaggio dopo aver riportato il primo caso di confisca di banche dati avvenuto in Italia su segnalazione del Garante della privacy. In questo caso l'Autorità ha ad ...Un nuovo pacchetto di provvedimenti del Garante privacy contro la piaga del telemarketing selvaggio dopo le recenti confische delle banche dati di alcuni call center. Un nuovo pacchetto di provvedimen ...