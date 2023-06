Il Foggia in finale playoff | la reazione di ‘Pio e Amedeo’ | volano sedie | VIDEO

(Di venerdì 9 giugno 2023) Continua il programma deidi Serie C e le semifinali hanno regalato grandi sorprese. In particolar modo si è registrata l’eliminazione del Cesena e l’impresa del Lecco ai calci di rigore. Anche l’altra semisi è decisa dal dischetto, la sfida tra Pescara eha regalato tantissime emozioni. Si sono affrontati due allenatori di grande esperienza: Zeman contro Delio Rossi. Ilcontinua a confermarsi la squadra delle rimonte ed è stata protagonista anche nella sfida dell’Adriatico. I tifosi di casa sono stati gelati, al contrario i supporter ospiti si sono scatenati. LadiIn particolar modo non è passata inosservata ladi, il duo comico della ...

Il presidente delNicola Canonico, in una nota, ha elogiato tutto il gruppo rossonero per la conquista dellaplayoff di Serie C contro il Lecco. Questo grazie alla vittoria ai rigori contro il Pescara ...... con fragorosi acquisti a suon di miliardi: arriva daldei Miracoli di Zeman, per 11 ... Cragnotti può sollevare il primo trofeo: la Coppa Italia, conquistata battendo inil Milan di ......gara d'andata per poi volare al "San Nicola" per l'atto. Questa sera si giocherà anche il ritorno delle semifinali playoff del campionato di serie C; da una parte la sfida Pescara -, ...

Foggia vola in finale playoff: battuto ai rigori il Pescara. La città in festa VIDEO La Gazzetta del Mezzogiorno

Le due gare di ritorno delle semifinali playoff hanno deciso chi andrà in finale per conquistare l'ultimo posto per la Serie B. Saranno il Foggia e la sorpresa Lecco, squadra allestita per la salvezza ...Si sono concluse le gare di ritorno delle semifinali play off valide per disputarsi l'ultimo posto utile per la promozione. Ecco i risultati che hanno visto raggiungere la finale il Lecco e il Foggia, ...