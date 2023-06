“Il delitto di Giarre” | il docufilm che 23 anni dopo ricostruisce la storia dell’omicidio di Giorgio e Toni | uccisi perché omosessuali L’anticipazione

(Di venerdì 9 giugno 2023) 17 ottobre 1980. A, in Sicilia,Agatino Giammona eGalatola, rispettivamente 25 e 15, scompaiono nel nulla. I due sono già conosciuti da tutti in paese con il soprannome di “ziti”, fidanzati, o di “puppi”, termine dispregiativo corrispondente all’italiano froci. Il 31,due settimane di ricerche, vengono ritrovati senza vita sotto un pino marittimo: sono distesi uno accanto all’altro, quasi abbracciati. Le forze dell’ordine pensano subito a un caso di doppio suicidio, quindi di omicidio-suicidio, anchela mano destra di quello che viene identificato come il cadavere distringe una busta inzaccherata. All’interno una lettera, di cui si riesce a malapena a leggere le parole: “Io eabbiamo trovato la pace… ...

A poco meno di due anni dalla pubblicazione il saggio - inchiesta del nostro giornalista Francesco Lepore "Ildi. 1980: un caso insoluto e le battaglie del movimento LGBT+ in Italia" è già all'edizione aggiornata per i tipi BUR Rizzoli . Nelle librerie dal 30 maggio, è stata non solo emendata ...Roma, 8 giu. Venerdi' 9 giugno alle 11 e' in programma a Roma allAuditorium del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) lanteprima de Ildi, vera storia di Giorgio Agatino Giammona e Toni Galatola, la cui morte violenta (17 ottobre 1980) diede il via alla seconda stagione delle battaglie per i diritti delle persone LGBT+."Nuova edizione de "Ildi. 1980: un "caso insoluto"", (Ed. Rizzoli). Intervista con l'autore Francesco Lepore" realizzata da Michele Lembo . L'intervista è stata registrata martedì 6 giugno 2023 alle ore 11:...

Diventa un documentario "Il delitto di Giarre", la vera storia di un omicidio omofobico la Repubblica

Sarà presentato oggi, alle 11, all’auditorium del Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma, il docufilm "Il delitto di Giarre", tratto dal libro di Francesco Lepore "Il delitto di Gi ...La storia dei due fidanzati uccisi nel 1980 in Sicilia approda il 28 giugno su History Channel e Crime+Investigation. L'anteprima a Roma ...