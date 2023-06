Il Campidoglio paga l’ombrellone per gli anziani | come fare domanda

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i Punti Verdi e i Punti Blu del Municipio Roma I Centro. E’ possibile presentaredi partecipazione alle due diverse iniziative dedicate agliresidenti nel Municipio. I punti Blu, detti anche “Oasi estive”, sono soggiorni diurni di vacanza gratuiti, organizzati presso alcuni stabilimenti del litorale romano, finalizzati a favorire la socializzazione deglinei periodi estivi. Quest’anno sono previsti tre turni da dieci giorni ed uno da cinque: dal lunedì al venerdì, a partire dal 03/07/2023 al 25/08/2023, (ad esclusione della settimana di Ferragosto) per un massimo di 50 persone a turno. I Punti verdi, invece, sono soggiorni organizzati nelle varie aree verdi della città, sempre per gruppi di massimo 50 persone. Per l’estate 2023 sono previsti due turni di 10 ...