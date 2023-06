Il cammino dell’Inter in Champions League | i nerazzurri hanno chinato la testa solo contro il Bayern

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023)ilMonaco – con un doppio 2-0 nel girone – è riuscita a sconfiggere l’Inter in questa edizione della. Le due sfidei bavaresiaperto e chiuso le partite del Gruppo C per ichechiuso secondi davanti a Barcellona (vittoria 1-0 e pareggio 3-3) e Viktoria Plzen (successi 2-0 e 4-0). Sulverso Istanbul della squadra di Simone Inzaghi si sono quindi presentate due portoghesi: il Porto, eliminato agli ottavi con un 1-0 all’andata e uno 0-0 al ritorno, e il Benfica superato 2-0 a Lisbona e con il pareggio 3-3 a San Siro. In semifinale, l’Inter ha poi avuto la meglio del Milan con una doppia vittoria (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno) nell’euroderby. Foto: LaPresse