Il Bari a 90? dalla Serie A | Puglia in delirio | “E se i De Laurentiis vendessero il Napoli?”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ildei Deè a un passopromozione inA e insi spera in una mossa clamorosa da parte della società. Momento magico per i tifosi pugliesi che, giustamente, sognano la promozione. Ancora di più dopo che ilha pareggiato con casa del Cagliari al minuto 95 con un rigore di Antenucci. A questo punto alla squadra di Mignani basta un pareggio al San Nicola, pieno in ogni ordine di posto, per centrare la promozione inA. La gara di ritorno-Cagliari si gioca domenica 11 giugno alle 20.30.ad un passoA, i pugliesi sognano il colpo di scena dei DeIl giornalista Davide Lattanzi de La Gazzetta del Mezzogiorno si è ...

Ranieri(4 - 3 - 3): Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Maita (73' Bellomo), Maiello, Benedetti; Morachioli (79' Ceter), Cheddira ('+4 Antenucci), Esposito (73' Folorunsho). A disp.: ...... regala aldue risultati su tre per essere promosso in Serie A . Domenica, al San Nicola, le due squadre si ritroveranno di fronte per' di fuoco. Una sorta di finalissima in cui la squadra di ...

Il Bari della Famiglia De Laurentiis è ad un passo dalla promozione in massima serie, in Puglia sperano in una mossa clamorosa della società.A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Davide Lattanzi, giornalista de' La Gazzetta del Mezzogiorno: "Il Bari è andato molto oltre le previsioni, ma ora è a 90' dalla ...