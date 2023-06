Ieri dismessi | oggi rinati

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 giugno 2023) Opifici, miniere, antiche imprese che non scompaiono ma diventano teatri, musei, archivi, biblioteche. Una mappa ragionata di alcuni, straordinari, recuperi. Dove accanto alle nuove funzioni viene tramandata la memoria del lavoro. Fu forse Milano. Ritratti di fabbriche, libro del fotografo e architetto Gabriele Basilico uscito nel 1981, a sensibilizzare gli italiani più avvertiti sulla necessità di conservare - nel caso far risorgere, cambiandone uso e destinazione - i siti di stabilimenti abbandonati, un tempo pulsanti di fervore industriale. Da allora, molto è cambiato. L’Italia, Paese manifatturiero e di indubbia inventiva, pullula di realtà culturali e museali sorte su ex fabbriche, talvolta inglobate nel nuovo progetto, spesso solo ricordate con immagini, schede e video. A Rho, città che confina con Milano ed è sede di primari eventi fstici, in pieno centro ...