(Di venerdì 9 giugno 2023) Ida, partirà il 9 giugno dalla Svizzera il nuovodella cantautrice siciliana IdaDe, figlia d’arte dell’attrice Fioretta Mari e del compositore Armando De. Ida, cantautrice controcorrente Il Mystic Pop, è un mix di brani irlandesi e nativi americani uniti alle melodie della tradizione italiana e toccherà le principali città della Svizzera e della Germania per poire a Roma. Unstraordinario in cui l’artista ripercorrerà la sua carriera con brani scritti da lei stessa, suoni mistici che esprimono tanta libertà come l’essere di Ida, un’artista controcorrente che ha esplorato nuove sonorità grazie alla musica celtica. Ida, di ...

... Francesco Costa, Silvana Dalmazzone, Serena Danna, Giancarlo De Cataldo, Concita De Gregorio,... Vera Gheno, Massimo Giannini, Daniele Giglioli, Paolo Giordano, Enrico Giovannini,Granaglia, ...I certificati sono stati consegnati virtualmente dalla presidente della sezione italiana...Benedetta Maiorana(I A);Maria Rita Panepinto(III A);Rachele Cancemi,Stefano Piscopo,Schillaci(I B); ...Quando vanno via è un dolore perché per me diventano come dei nipoti!è una ragazza che ... Lo "storico" rimbrotto della MaestraGallina ai genitori 15 Luglio " (S)Punti di Vista. Ad ognuno ...

Ida Elena De Razza, arriva il Summer Tour International 2023 Il Corriere della Città

Ida Elena, partirà il 9 giugno dalla Svizzera il nuovo Summer Tour della cantautrice siciliana Ida Elena De Razza, figlia d’arte dell’attrice Fioretta Mari e del compositore Armando De Razza. Ida Elen ...