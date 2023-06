I segugi | su Netflix in streaming da oggi

(Di venerdì 9 giugno 2023) I(Bloodhounds), la nuova serie action direttamente dalla Corea del Sud, sbarca suina partire da9 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati. I(Bloodhounds), la nuova serie action direttamente dalla Corea del Sud, sbarca suina partire da9 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Due giovani pugili, coinvolti nel losco mondo dei prestiti di denaro, decidono di unire le forze per contrastare uno spietato strozzino che che approfitta di più deboli e disperati per fare soldi. Nel cast Do-Hwan Woo, Si Won Choi, Park Seong-Woong, Soo-young Ryu, Sang-yi Lee, Choi Young-joon, Heo Jun-ho, Jung Da-Eun e Hae-yeong Lee. Curiosità, non troppo felici: l'attrice Kim Sae-ron è stata ...

I segugi serie tv: uscita, trama e cast del K-Drama diretto da Kim Joo-Hwan disponibile su Netflix dall'9 giugno 2023.Gun-Woo ( Woo Do-Hwan ) è un pugile promettente. Sua madre è profondamente indebitata con lo strozzino Myung-Gil ( Park Sung-Woong ), che è potente e famigerato nel settore dei prestiti di denaro. Per ...