I migliori gol di maggio 2023

(Di venerdì 9 giugno 2023)è finito e si è portato via il campionato. “Non ti accorgi delle cose importanti finché non le perdi” ha detto probabilmente Jim Morrison al sito Aforismando; e così gli ultimi gol sono più belli perché contengono in sé la loro perdita. Come faremo in questi mesi senza il sinistro di Koopmeiners e senza la classe sciroccata di Luis Alberto? Senza i colpi di testa di Caldirola e le rimesse laterali di Stefan Posch? Non lo so, ma come diceva Winston Churchill: Carpe Diem. Godiamoci il momento e celebriamo un’ultima volta i grandissimi gesti tecnici dei nostri campioni. Eccovi serviti i più bei gol di. Teun Koopmeiners a pallonetto direttamente dalla panchina Non so se questo di Koopmeiners è il più bel gol dell’anno, ma di certo è uno che ti fa dire “è il gol dell’anno”. Per qualche ragione l’olandese ha voluto distruggere il Monza, ...