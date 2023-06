I De Laurentiis saranno anche antipatici ma hanno fatto rinascere il Sud Corrmezz

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Bari è a un pareggio dalla Serie A. Basterà non perdere domenica sera in casa contro il Cagliari e “la Bari” potrà tornare tra le grandi del calcio italiano. Artefice dell’impresa ovviamente la famiglia Decui il sindaco Decaro affidò il club in Serie D. Oggi il Corriere del Mezzogiorno edizione Puglia rende omaggio ad Aurelio e al figlio Luigi che ha guidato il club. Stati Uniti, Indonesia, Canada, Cina e Australia. Il calcio italiano è in mano agli stranieri. È il pallone globale nel mondo globale. Una mazzata tremenda che cancella il calcio romantico di un tempo, quando i presidenti di casa nostra erano ruspanti, pieni di passione, pronti a bruciare il patrimonio di famiglia. I Barbera, I Massimino, i Ferlaino, i Pignatelli, i De Palo, i Matarrese, altri ancora. Era il Sud, magari dilettanti e sprovveduti nel far quadrare i conti, ma era un Sud in ...

Deattende l'esito dell'incontro di oggi tra il presidente della Fiorentina, Commisso , e Vincenzo Italiano, per capire se cii margini per trattare con l'allenatore viola per il ...Aurelio DeCome già noto a tutti gli appassionati del mondo del pallone, e non soltanto ... cessioni e colpi di questa o di quella squadra animeranno le settimane in cui nongiocate ......che però Denon vuole neanche fare. Non si ascoltano offerte, il futuro imminente si chiama Napoli. L'agente del calciatore, Mamuka Jugeli, è anche uscito allo scoperto: ' Ci...

Napoli, De Laurentiis pronto a blindare Kvaratskhelia: rinnovo e ... Calciomercato.com

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe già manifestato la sua volontà di andare via.Anche se mi sarebbe piaciuto, ma non si poteva.”. “Se fosse stata una questione di soldi, sarei andato in Arabia o altrove. La verità è che la mia decisione finale va altrove e non per soldi.”. “Ho ti ...