I crampi tradiscono Alcaraz | Djokovic a una vittoria dal 23mo Slam

(Di venerdì 9 giugno 2023) Muscoli e tensioneCarlos. La partita più attesa del 2023 dura poco più di due set. Lo spagnolo cede aiall'inizio del terzo, non si ritira ma non è in grado di competere con ...

Muscoli e tensioneCarlos Alcaraz. La partita più attesa del 2023 dura poco più di due set. Lo spagnolo cede aiall'inizio del terzo, non si ritira ma non è in grado di competere con Novak Djokovic. Il ...Lo fermano solo i. Dal 28' t.s. Bove sv . Spinazzola 5,5: Pronti - via e si divora la prima vera occasione del match, sparando su Bounou da ottima posizione. In avvio di ripresa, si lascia ...Muscoli e tensioneCarlos Alcaraz. La partita più attesa del 2023 dura poco più di due set. Lo spagnolo cede aiall'inizio del terzo, non si ritira ma non è in grado di competere con Novak Djokovic. Il ...

I crampi tradiscono Alcaraz, in finale va Djokovic SuperTennis

Muscoli e tensione tradiscono Carlos Alcaraz. La partita più attesa del 2023 dura poco più di due set. Lo spagnolo cede ai crampi all'inizio ...