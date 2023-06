I crampi ' fermano' Alcaraz sul Roland Garros | Djokovic vola in finale

Leggi su agi

(Di venerdì 9 giugno 2023) AGI - La partita di tennis più attesa dell'anno (e forse da molti anni) finisce nella maniera che non ti aspetti: il 20enne Carlosviene colpito dai crampi sopraggiunti dopo due ore e mezza di gioco contro il 36enne Novakquando il risultato era di 6-3 per il serbo, 7-5 per lo spagnolo e 1-1 conal servizio. La partita finisce praticamente in questo momento. Lo spagnolo ricorre al fisioterapista (e per regolamento perde un game) e poi praticamente gioca da fermo tutto il restante terzo set perdendo per 6-1. Nel quarto set torna eroicamente in campo malgrado il dolore evidente e la preoccupazione (e forse anche lo stupore) disegnato sul volto solitamente allegro e sbarazzino del fenomenale tennista, attuale n.1 al mondo. Una scelta di grande dignità e di rispetto per il pubblico parigino più che una reale ...