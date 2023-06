I centri Porsche di Bergamo e Brescia uniti per il 75° compleanno della casa madre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Bargnana. Una serata di festeggiamenti, di condivisione e di grandi nomi quella di ieri, giovedì 8 giugno, alExperience Center Franciacorta. In occasione del 75° anniversarioautomobilistica, infatti, il Centro(Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia) e il Centro(Saottini – Gruppo Eurocar Italia) hanno deciso di unirsi per celebrare questo importante traguardo, che cade proprio nell’anno diCapitale ItalianaCultura 2023. L’evento, unico nel suo genere perché il primo ad essere organizzato da duedifferenti, ha avuto come fulcro centrale un solo desiderio, quello di unire nei festeggiamenti di un ...