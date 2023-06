I Campi Flegrei potrebbero essere più vicini ad una nuova eruzione

Un passaggio da una fase elastica a una inelastica, ossia con possibili fratturazioni: sono i cambiamenti della crosta della caldera deiidentificati dalla ricerca pubblicata sulla rivista Nature e nata dalla collaborazione tra University College di Londra e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dati ...Appena pubblicato uno studio sulla fratturazione progressiva della crosta della caldera flegreaNapoli . Il susseguirsi degli episodi di sollevamento degli ultimi decenni ha causato un progressivo indebolimento nella crosta della caldera dei. Questo il risultato principale dello studio 'Potential for rupture before eruption atcaldera in southern Italy' pubblicato su 'Communications Earth and Environment' di ...

Campi Flegrei, la crosta del vulcano si sta indebolendo: non si esclude l'eruzione AGI - Agenzia Italia

Un passaggio da una fase elastica a una inelastica, ossia con possibili fratturazioni: sono i cambiamenti della crosta della caldera dei Campi Flegrei identificati dalla ricerca pubblicata sulla ...Un passaggio da una fase elastica a una inelastica, ossia con possibili fratturazioni: sono i cambiamenti della crosta della caldera dei Campi Flegrei identificati dalla ricerca pubblicata sulla rivis ...