I 60 anni di Johnny Depp

(Di venerdì 9 giugno 2023) Attore, regista e musicista, John ChristopherII nasce il 9 giugno 1963 a Owensboro, in Kentucky. La sua prima passione e' la musica. A tredicisuona la chitarra e fonda il gruppo "The Kids".

Esordisce al cinema a 21, con il film horror "Nightmare - Dal profondo della notte", dove ha un ruolo secondario. Nell'86 interpreta il soldato Gator Lerner in "Platoon". Nel 1990 ha il suo ...Fotogallery - Cannes 76, bagno di folla perDepp Le foto Fotogallery - Chi è Martina Taglienti, la ragazza che ha baciato Damiano dei Maneskin INSIEME PER SEIFotogallery - Damiano e ...Depp, i beauty look più iconici per festeggiare i suoi 60: i tagli di barba e capelli Buon compleannoDepp: un tripudio di look iconiciDepp compie 60: chi lo avrebbe mai detto Da un successo all'altro, da una generazione all'altra, l'attore di Hollywood ha colpito per la sua bravura e per il suo fascino e proprio per ...

Il Pirata Hollywoodiano, 60 anni con Johnny Depp RaiNews

Ha sempre l’aria dell’eterno e tormentato ragazzo ma gli anni passano anche per Johnny Depp. Il pirata più famoso della storia del cinema ne compie 60 il 9 giugno. Il suo stile è inconfondibile e, anc ...Il look e il temperamento sono quelli di sempre, la capacità di ammaliare le folle anche. Johnny Depp compie 60 anni, ma mai come per il divo di Pirati dei Caraibi vale il detto che l’età è solo un ...