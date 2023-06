HP 600 PRO | presentate le nuove cuffie di Meliconi

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 giugno 2023) Scopriamo in questo articolo le HP 600 PRO di, lewireless con apposita base di ricarica. Vediamo i dettagli Senza fili e con ingresso audio ottico digitale, sono ideali per ascoltare la TV in tutta comodità senza disturbare i vicini. Le HP 600 PRO disono quindi di un paio dipensate principalmente per l’home entertainment, in grado di farci ascoltare le nostre serie TV e i nostri film preferiti in maniera dettagliata e senza perdere neanche un secondo grazie alle 8 ore di durata della batteria. Scopriamo nel dettaglio le HP 600 PRO diQueste, leggere, comode e curate nel design, consentono quindi fino a 8 ore di ascolto continuato delle serie TV preferite e con un eccellente isolamento acustico nei confronti dei rumori esterni. ...