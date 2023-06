Highlights e gol Italia-Corea del Sud 2-1 | semifinale Mondiali Under 20 VIDEO

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilcon glie i gol didel Sud 2-1,dei20 2023. L’domenica 11 giugno si giocherà il titolo contro l’Uruguay. I ragazzini terribili di Nunziata si portano a casa lacontro ladel Sud, grazie ad una perla di Pafundi che, subentrato a Baldanzi nella fase finale del match, al 87esimo ha prelibato con una perla su punizione che pesa tantissimo e che vale per la Nazionale la finale del Mondiale20 in Argentina. MA CHE BEL GOL DI CESARE CASADEI (2003)!!!ASSIST DI RICCARDO TURICCHIA (2003)!!!#Azzurrini #VivoAzzurro #20 #U20WC #U20WorldCup #DelSud #CFC ...

Aliniziale di Benrahma , risponde un tiro al volo di Bonaventura , nel finale la squadra inglese riesce a trionfare grazie ad una rete di Bowen . Rivivi le emozioni della ...Le pagelle edi Roma - Spezia, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023: Dybala ... Shomurodov (S), Guasi (S) Espulso: 43'st Amian Recupero: 1'pt, 8 t Assist: -...Le pagelle edi Milan - Verona, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023: Rafael ... due minuti nel primo tempo e sei minuti nella ripresa Assist: Lazovicvittoria: ...

Cagliari-Bari 1-1, gol e highlights: Antenucci risponde a Lapadula al 96' Sky Sport

Pescara - Foggia highlights e gol, ecco le immagini della semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C. Trionfo per i rossoneri ...Cesena - Lecco highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la semifinale dei Playoff di Serie C ...