Highlights Djokovic-Alcaraz 6-3 5-7 6-1 6-1 | semifinale Roland Garros 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Novakbatte Carlose conquista la settima finale della sua carriera al, la 34esima finale in un Grande Slam di tutta la sua leggendaria carriera. 6-3 5-7 6-1 6-1 in favore del campionissimo di Belgrado, che adesso è a un solo successo dal vincere il suo titolo Slam numero 23 e dal completare il Triple Career Grand Slam, come mai nessun altro uomo nella storia del tennis. Riviviamo quanto accaduto in campo con glidel match. SportFace.