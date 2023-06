Helen Dalglish | mamma a 54 anni dopo 21 tentativi di fecondazione assistita

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 9 giugno 2023), 54, originaria di Glasgow,21diin vitro, nel settembre del 2022 ha partorito la prima figlia. Durante la gioventù,essersi trasferita a Cipro con l’ex marito, a 28ha provato a restare incinta per la prima volta, senza però riuscirci. Sull’isola, i medici, le avevano spiegato che poteva trattarsi di un problema con il posizionamento dell’utero. A quel punto, la coppia ha deciso di tornare in Scozia per effettuare ulteriori accertamenti che si sono conclusi con la diagnosi di “sterilità di origine sconosciuta”. Da quel momento, per la donna, è iniziato un viaggio lungo quasi 30e terminato soltanto nel 2022 con l’arrivo della piccola Daisy Grace. I primi quattro ...