Harry compra casa a Londra | è l' ex villa di una popstar mondiale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il principe, ultimamente, ha viaggiato spesso da Los Angeles aper l'incoronazione, per motivi burocratici e, anche, per avere testimoniato contro i tabloid inglesi. Stando,...

E l'ha così messa in vendita a un prezzo davvero irresistibile per: 15 milioni di dollari. Un vero affare che ha spinto l'erede della famiglia Windsor a chiudere la trattativa senza nemmeno ...non solo ha deciso di trovarsi un nuovo tetto dopo essere stato sfrattato da "Frogmore Cottage" per volontà del padre sovrano, ma soprattutto sta comprando una magione da film senza neppure che ...casa a Londra senza Meghan Markle. Visto che i soggiorni a Londra si stanno moltiplicando e prolungando,sta seriamente pensando di acquistare casa lì. Infatti, dopo che Carlo lo ...

Harry compra a Londra la mega-villa da 15 milioni di Taylor Swift: “Sarà il mio rifugio in patria” La Stampa

Nuovo acquisto per il principe Harry: nel mirino la super villa a Londra della cantante americana Taylor Swift.Di Luigi Ippolito Il principe di Sussex più volte si difende con dei «non ricordo». Prima volta da fine ‘800 che un membro della famiglia reale viene interrogato… Leggi ...