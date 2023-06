Hard Rock Cafe® per tutto il mese di giugno supporta la comunità LGBTQIA+ con una nuova linea di merchandise che richiama i colori del Pride e una collezione di t-shirt disegnata dall’artista queer statunitense HALSEY

(Di venerdì 9 giugno 2023) Disponibili perildinei cafe e neishop di Firenze, Roma e Venezia Firenze, Roma, Venezia, 9– Durante ildelCafe mostra il suo sostegno allarievocando i motti originari del brand “Love All, Serve All” e “All Is One” e incoraggiando tutti a dichiarare senza paura il proprio amore. “L’attenzione per i diritti civili e l’inclusione sono connaturate nel DNA die nei suoi valori cardine, che mettono al primo posto il rispetto e l’amore verso tutti i membri del proprio team e dei propri clienti- dichiara Stephanie Piimauna, Senior Vice President and Chief Diversity & Inclusion Officer ...

(Adnkronos) - Disponibili per tutto il mese di giugno nei cafe e nei rock shop di Firenze, Roma e Venezia Firenze, Roma, Venezia, 9 giugno – Durante il mese del Pride Hard Rock Cafe mostra il suo sost ...Era il 1971 quando due giovani studenti americani Isaac Tigrett e Peter Morton, guidati dal motto ‘Love All – Serve All’, aprirono a Londra il primo Hard Rock Cafe, dove tutti senza alcun tipo di ...