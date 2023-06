La Ferraripower unit di Leclerc. Dopo qualche problema nelle terze e ultime prove ... Lewis(Mercedes) 5. Lance Stroll (Aston Martin) 6. Esteban Ocon (Alpine) 7. Nico Hulkenberg (...La Ferraripower unit di Leclerc. Dopo qualche problema nelle terze e ultime prove ... Lewis(Mercedes) 5. Lance Stroll (Aston Martin) 6. Esteban Ocon (Alpine) 7. Nico Hulkenberg (...

Hamilton sostituisce Leclerc Colpo di scena, che scossone Sport News.eu

Sette su sette. La profezia di George Russell, ma non solo, fatta a inizio anno ("Le vinceranno tutte) appare sempre più azzeccata. La Red Bull-Honda vola e come detto in altre ...In una qualifica ricca di colpi di scena al Montmelo va male l’altra rossa di Charles Leclerc che, eliminato in Q1 partirà dall’ultima fila Al Montmelo Sainz secondo nelle qualifiche, Leclerc partirà ...