Ha lasciato la Nazionale | Kean via e il motivo spiazza tutti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Non si smentisce mai. Moisesi conferma, purtroppo. E così si sta giocando molte chances per diventare un campione e, soprattutto, un uomo completo. È sulle orme di un suo predecessore che, pur ricco di talento calcistico, ha vanificato tutto con comportamenti che definire fuori luogo è un eufemismo: Mario Balotelli. Ma cosa è successo ancora una volta all'attaccante della Juventus? O, meglio, cosa ha combinato? E perché fa parlare di sé soprattutto per cose al di fuori del campo?ha fatto marameo a quello che di più sacro e onorevole c'è nel mondo dello sport: la maglia azzurra della, la casacca che rappresenta la grande occasione, per qualunque sportivo, di rappresentare il proprio Paese. Nella fattispecie, Moise ha comunicato ieri pomeriggio al commissario tecnico dell'Under 21, Paolo Nicolato, di non sentirsi ...

... è stato incriminato per la gestione delle carte riservate che ha portato con sé quando ha...dell'Espionage Act per aver trattenuto volontariamente documenti legati alla difesae non ...... oggi finalmente dopo 45 anni in cui si èscendere l'arsenico attraverso la roccia carsica ...di soggetti pubblici" che rientrano nell'"Area Sud Est" comprese nel Sito di Interesse(...... e di averl'Attorney General Merrick Garland di muoversi in modo indipendente. Un'ora ...dell'Espionage Act per aver trattenuto volontariamente documenti legati alla difesae non ...

Calcio, Moise Kean smentisce: "Addio alla Nazionale U21 per mancanza di motivazioni: "Fake news" OA Sport

Una smentita. Erano circolate notizie, anche da testate autorevoli, sulla decisione di Moise Kean di lasciare il ritiro della Nazionale italiana di calcio U21, che si sta preparando in vista degli Eur ...L’esponente del Pd ed ex viceministro dell’Economia: otto Paesi hanno già chiesto modifiche. Abbiamo sempre dato la disponibilità a fare la nostra parte sul Pnrr ...