Guido Bodrato | un esempio di coerenza politica e culturale Il tributo di Merlo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Rileggere l’esperienza, il magistero e la lezione, sociale ed istituzionale dinon è né semplice e né facile. E questo non solo perchèè stato un protagonista della storia democratica del nostro paese per molti anni. Ma anche per la semplice ragione cheè stato un autorevole e qualificato esponente di un filone di pensiero e di una cultura che hanno contribuito a conservare e a qualificare la qualità della nostra democrazia, la credibilità delle istituzioni e la stessa efficacia dell’azione di governo. Era espressione di quel cattolicesimo democratico, popolare e sociale che nel nostro paese ha giocato un ruolo determinante e decisivo dal secondo dopoguerra in poi e in tutti i tornanti più delicati della nostra repubblica. Sì, ...

- - > Fotogramma .è scomparso nella serata di ieri, a 90 anni. Esponente di primo piano della Democrazia cristiana, è sopravvissuto alla sua fine, che di fatto non ha mai condiviso, per quasi trent'anni, ...Pierluigi Castagnetti ricorda così la figura di, scomparso all'età di 90 anni. La notizia è stata data oggi dal suo account sociale dove si legge: 'ci ha lasciati ieri sera per ...era un piemontese 'integrale', come capita d'immaginare che sia un uomo nato in un paese di milleseicento anime del Roero, Montèj Roero, l'area più a nord della provincia di Cuneo. Uomo ...

Addio a Guido Bodrato, una vita tra la Dc e il governo La Stampa

Ecco perchè Guido Bodrato resta una pietra angolare nella storia del cattolicesimo politico italiano. Una storia che non si può e non si deve interrompere. Per la semplice ragione, come ci ha ...Nel giugno 1992, agli albori di Mani pulite, decise di non partecipare al meeting sul panfilo della corona britannica attraccato a Civitavecchia in cui Draghi teorizzò l'avvento delle privatizzazioni ...