Guida TV | programmi di stasera | venerdì 9 giugno 2023

(Di venerdì 9 giugno 2023)aitv della prima serata di oggi,9.6.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Una voce per Padre Pio Solidarietà RAI2 Spirale di bugie Serie TV RAI3 Atletica leggera: Diamond League Parigi Sport RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 La ragazza e l’ufficiale Film ITALIA1 Chicago P.D. Serie TV LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Pensavo fosse amore Talk Show CIELO La camera azzurra Film TV8 I delitti del BarLume – Il re dei giochi Film TV NOVE Basket: Armani Milano-Virtus Bologna Sport first appeared on Ascolti Tv Blog.

Guida TV di mercoledì 7 giugno 2023

