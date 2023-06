Guida agli eventi a Bergamo nel weekend 9 – 11 giugno

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Anche questo fine settimanaci offre numerosi appuntamenti per il divertimento di tutta la famiglia. Ad Albino vi accoglie il «Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce», mentre in città tutto è pronto per «Incontra», la rassegna «Unlock – Evasioni artistiche» e per la «Festa degli Orti Urbani». A Treviolo invece torna l’attesissima «TreViva»