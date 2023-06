Guardiola sfida l' Inter | la frase sullo 0 - 0 delle italiane

Così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Manchester City , Pep, apparentemente tranquillo alla vigilia della finalissima di Champions League contro i nerazzurri di Inzaghi : " La ...La squadra diprova a vincere la Champions dopo aver perso la finale del 2021, ma sul suo ... Lacontro l'Inter che stasera allo stadio Atatürk di Istanbul assegna la Champions League ......non si sono mai affrontati in una partita ufficiale e questo rende ancora più affascinante la... Per questa finale sia Simone Inzaghi che Pepavranno a loro disposizione tutto l'organico.

Verso City-Inter, la conferenza di Guardiola LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Pep Guardiola sogna il terzo trionfo da allenatore dopo i due con il Barcellona, presenta così la sfida di Istanbul contro l'Inter in conferenza stampa ...Le parole dei due calciatori accompagnatori di Pep Guardiola nella conferenza stampa di rito alla vigilia della finale di Champions League contro l'Inter ...