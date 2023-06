Gualtieri strizza l’occhio al Roma Pride e registra i “figli arcobaleno” FdI | “Intervenga il prefetto”

(Di venerdì 9 giugno 2023) «Ci rivolgeremo aldi, Lamberto Giannini, perché il sindaco della Capitale, Roberto, è il primo che deve attenersi al rispetto delle leggi e non può stravolgerle per i propri convincimenti politici»: è durissimo Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza diCapitale, sulla scelta del sindacodi effettuare la trascrizione dei primi due atti di nascitati all’estero, in violazione della legge e perrealsarà al: prima l’atto da disubbidiente Questa mattina il sindaco, alla presenza ...

... seguita a ruota da Roma (133), con Roberto. Ultimo gradino del podio per Dario Nardella ... Insomma, se la segretaria dem Elly Schleinl'occhio alla patrimoniale per i ricchi, i suoi ...... seguita a ruota da Roma (133), con Roberto. Ultimo gradino del podio per Dario Nardella ... Insomma, se la segretaria dem Elly Schleinl'occhio alla patrimoniale per i ricchi, i suoi ...

Gualtieri strizza l'occhio al Roma Pride e registra i "figli arcobaleno ... Secolo d'Italia

Ai primi posti della classifica delle città che incassano di più dalle contravvenzioni: Milano Roma, Bologna, Firenze e Torino: tutte a guida Pd Il cittadino è visto come un soggetto da tartassare ...