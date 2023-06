Gt3 | primo successo per Valentino Rossi | gara 2 della Road to Le Mans è sua

(Di venerdì 9 giugno 2023) Finalmente. Il Dottore centra il suoin GT3 aggiudicandosi, con la BMW M4 del team WRT condivisa con Jerome Policand,to Le. “E’ fantastico, è la mia prima vittoria in GT. Sono contento anche di tornare sul podio di Ledopo tutti questi anni.E’ una bella esperienza anche per il pmo anno, dove l’obiettivo è vincere lapiù importante“, sottolinea. SportFace.

Valentino Rossi semplicemente strepitoso! Il Dottore ha vinto con la BMW M4del Team WRT in coppia con Jerome Policand .posto conquistato dopo la penalità inflitta alla Ferrari #51 di Koizumi Hiroshi e Kei Cozzolino, costretti a scontare un drive through poi ...Il video di presentazione di Framework Laptop 16, ilcon alimentatore USB - C da 180W ...condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA FONTE Notizie Relazionate Tecnologia Articolo Realme...Ci saranno 34 Porsche 911Cup al via, con inpiano Diego Bertonelli , l'immediato inseguitore in classifica ed a caccia di punti importanti. Il livello dello schieramento 2023 della serie ...

Il primo per il Dottore al volante di una GT3. Il sogno 24 Ore Il Dottore è salito sul podio assieme all’altra BMW WRT di Whale Timothy e di Max Hesse ed alla Mercedes Winward Racing di George Kurtz e ...Valentino Rossi è sempre più leggenda del mondo delle corse conquistando il successo in gara-2 della Le Mans Cup. Il Dottore, alla guida della BMW M4 GT3 del Team WRT in coppia con Jerome Policand, ha ...