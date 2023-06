Grosseto | la moglie di un notaio trovata morta in casa della figlia | tagli ed ecchimosi sul corpo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si chiamava Giuseppina De Francesco e aveva 76 anni la donnauccisa giovedì 8 giugno all’interno di una villa di Istia d’Ombrone, in provincia di. Il sopralluogo sulla scena del crimine è stato effettuato dal Ris dei Carabinieri, dal medico legale e dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna: secondo le prime ricostruzioni, il cadaveredonna è stato trovato accanto ad un armadio e da un primo esame ilvittima presentavae tumefazioni di vario tipo, apparentemente provocati da una lotta con l’assassino. In base a questi primi riscontri, Procura e carabinieri hanno quindi ritenuto plausibile che la donna possa essere stata vittima di un pestaggio, ed è stata disposta l’autopsia del cadavere. Le forze dell’ordine ...

Si chiamava Giuseppina De Francesco e aveva 76 anni la donna trovata uccisa in una villa di Istia d'Ombrone. Era moglie del notaio Alessandro Marzocchi, così come era notaio anche il suocero.