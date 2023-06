Grey’s Anatomy | Ellen Pompeo e Katherine Heigl rivelano retroscena e motivi delle loro uscite dallo show

(Di venerdì 9 giugno 2023), dueattrici più famose di, hanno discusso di alcuni interessantidella serie televisiva in una conversazione per Actors on Actors su Variety. Durante l’intervista, le due star hanno rivelato dettagli sorprendenti riguardo al lancio della serie, le preoccupazioni sul suo successo e gli aspetti più difficili L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Doris Day “fidanzata d’America” è morta Avenger: Endgame torna per battere il record di Avatar Il film Joker racconta la vera storia? Sulle nuvole streaming gratis Netflix o Sky? Dove veder film Tommaso Paradiso Dove vedere The Plane, streaming gratis film ...

Ora Zerocalcare è tornato, con il suo romanesco estremo, le sue lacrime per "", le battute a raffica, il senso di giustizia, la sua coscienza chiusa neanche fosse un armadillo. Ma con ...Per il celebre format Actors on Actors, Variety ha reclutato Ellen Pompeo e Katherine Heigl , star della celebre, e le due hanno discusso di alcuni dei retroscena dello show, come quando utilizzavano parti di animali morti per simulare le operazioni chirurgiche sul set. " Ai tempi usavamo molte ...Partendo dalla storica General Hospistal , passando per Chicago Hope , fino ad arrivare ai recenti ER e. Un genere che si è sempre innovato, capace di fotografare il mondo che stiamo ...