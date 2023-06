Greta Thunberg si diploma

(Di venerdì 9 giugno 2023) su Tg. La7.it - "Oggi, finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima". e con la sua maturità quasi ...

"Oggi, finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima".si diploma e con la sua maturità quasi sembra sia giunta la fina di un'era: i Fridays for Future senza di lei non saranno, certo, la stessa cosa. "Questo è il mio ultimo sciopero ", ha ...Non usa mezzi termini l'attivista ambientale, che definisce il disastro "un ecocidio, di cui Mosca deve essere ritenuta responsabile". Abbonati per leggere anche Leggi anche Scontro ...Cosìsu Twitter postando le foto della "protesta numero 251" per il clima davanti alla sua scuola. Tuttavia, l'iniziatrice del movimento Fridays for Future ha intenzione di partecipare ...

Greta Thunberg contro la Russia: «Il danneggiamento della diga di Kakhovka è un ecocidio» Open

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha accusato la Russia di aver causato il crollo della diga di Kakhovka in Ucraina, definendolo “un atto di ecocidio”. Lo scoppio dell'enorme diga, sotto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Diga di Kakhovka, Kiev: 5 morti e 13 dispersi in inondazioni. LIVE ...