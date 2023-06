Greta Thunberg si diploma | per lei l' ultimo sciopero scolastico | ma la protesta continua

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il messaggio dinel suogiorno da studendessa di scuola superiore: "Per me questo è l'

AGI -si è diplomata e dunque ha preso parte al suo ultimo sciopero contro i cambiamenti climatici. 'Settimana n.251 di sciopero per il clima. Oggi mi sono diplomata e dunque non potrò più ...Nel 2019 l'artista tedesca Anne - Christine Klarmann ha ideato una nuova versione del poster ritraendo Judith Ellens , Carola Rackete emodificando lo slogan originale in: ' Alle reden ...La celebre attivista per il clima svedeseha finito la scuola: ad annunciarlo la stessa 20enne , su Twitter, in un post in cui ha parlato delle innumerevoli volte in cui ha saltato la scuola per protestare contro gli effetti ...

Greta, 'la Russia è responsabile di ecocidio' Agenzia ANSA

Il messaggio di Greta Thunberg nel suo ultimo giorno da studendessa di scuola superiore: "Per me questo è l'ultimo sciopero scolastico” ...L'attivista ha scelto di festeggiare la sua maturità di fronte al parlamento svedese, tenendo in mano per l'ultima volta il cartello con la scritta "sciopero scolastico per il clima". La sua lotta, tu ...