Greta Thunberg si diploma | “Niente più scioperi per l’ambiente”

(Di venerdì 9 giugno 2023) La giovane attivista continuerà comunque a manifestare al di fuori della scuola tutti i venerdì “Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più partecipare agliscolastici per il clima”. Lo ha annunciato su Twitter l’attivista svedese, che ogni venerdì, da cinque anni a questa parte, ha preso parte alle manifestazioni che hanno dato vita a un vero e proprio movimento internazionale per il clima. L’attivista, tuttavia, ha assicurato che continuerà a protestare il venerdì “anche se – ha puntualizzato – tecnicamente non si tratterà di sciopero scolastico”.ha insistito sul fatto che “la lotta è appena iniziata” e che, quando ha iniziato lo sciopero nel 2018, “non avrebbe mai immaginato che avrebbe portato a qualcosa”. “Dopo aver scioperato ogni giorno per tre settimane, eravamo un ...

"Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più partecipare agli scioperi scolastici per il clima". Lo ha annunciato su Twitter l'attivista svedese, che ogni venerdì, da cinque anni a questa parte, ha preso parte alle manifestazioni che hanno dato vita a un vero e proprio movimento internazionale per il clima. L'attivista, ...vedi anche Diga Kakhovka,contro la Russia: "Ecocidio a Kherson" FOTOGALLERY Ansa/Maxar Technologies Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerra in Ucraina, diga Nova Khakovka ...Il 9 giugnoha intrapreso quello che segna l'ultimo dei suoi famosi scioperi scolastici per il clima. L'attivista ambientalista svedese, da tempo simbolo della lotta per il cambiamento climatico, ...

Greta Thunberg contro la Russia: «Il danneggiamento della diga di Kakhovka è un ecocidio» Open

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Adnkronos) – “Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più partecipare agli scioperi scolastici per il clima”. Lo ha annunciato su Twitter l’attivista svedese Greta Thunberg, che ogni venerdì, ...