... unaè esplosa non lontano dal punto di raccolta. Continua a leggere su Tg. La7.it - Momenti di panico adurante le operazioni di evacuazione della popolazione a seguito delle ...... c'erano i mezzi anfibi che evacuavano le persone quando c'è stata un'esplosione a 20 metri da noi, l'acqua si è alzata, era probabilmente un colpo di artiglieria o unasparata dai russi ...La distruzione della diga ha lasciato senza acqua il 94% dei sistemi di irrigazione a, il ... L'acqua sporca schizza per metri e la gente non sa se è caduta unao è esplosa una mina ...

Granata a Kherson durante l'evacuazione TGLA7

Il racconto di Raffaella Cosentino e le immagini dell'operatore Maurizio Calaiò, che stavano riprendendo le evacuazioni nelle zone alluvionate, laddove poche ore prima c'era stata la visita di Volodym ...«Questa è la fine», dicono i sopravvissuti. L’attacco alla diga ha trasformato la città liberata da Kiev in una trappola che sa di fogna ...