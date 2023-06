Governo | Meloni | crescono Pil e occupazione | non è fuoco di paglia'

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il dato più importante è un Pil italiano che cresce oltre la media europea. Ildeve dare i suoi segnali, l'economia risponde e lo sta facendo: non è undi. L'Italia ha appena raggiunto il record storico di numero di occupati e di contratti stabili, a proposito di chi parla di precarizzazione del lavoro, e tutto è trainato dall'femminile". Lo ha detto la premier Giorgia, intervistata da Bruno Vespa al Forum 'L'Italia che verrà' in Masseria.

"Il Pil cresce oltra la media europea, non è un fuoco di paglia", dice, sottolineando "il ... Critiche da Schlein all'autoritarismo del"Stia tranquilla,il centrodestra difende sempre le ...Bene occupazione femminile'si è detta soddisfatta di come il Pil italiano stia crescendo oltre la media europea: "Ildeve dare i suoi segnali, l'economia risponde e lo sta facendo, ma ...Ecco che è successo Con l'arrivo della destra ale la rivoluzione in casa Rai , iniziata ... ma quello che doveva essere un assist persi è rivelato alla fine il più classico degli ...

Il governo Meloni prepara il regalo che salva la poltrona ai presidenti federali: potranno essere rieletti in… Il Fatto Quotidiano

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Noi intendiamo andare avanti col taglio del cuneo. Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve: in Italia c’è un problema di salari, l’obiettivo è rendere il tagl ...Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Il dato più importante è un Pil italiano che cresce oltre la media europea. Il governo deve dare i suoi segnali, l’economia risponde e lo sta facendo: non è un fuoco di pag ...