Google dedica il doodle di oggi a Willi Ninja | chi è l’iconico ballerino considerato il padrino del voguing

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Ildidicelebra, un iconicoe coreografo conosciuto come il ‘del’. Acclamato performer,ha aperto la strada alla rappresentazione e all’accettazione dei neri LGBTQ+ negli anni Ottanta e Novanta. La comunità che ha creato, ‘House of’: gli artisti presenti nel video montato per questa occasione (illustrato da Rob Gilliam e curato da Xander Opiyo, con musiche originali di Vivacious) sono gli attuali membri (Archie Burnett, Javier Madrid, Kikie Akiko Tokuoka alias KiT) che ballano per celebrare l’eredità di. Il 9 giugno del ...