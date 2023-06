Golf | Dale Whitnell | pazzesco secondo giro in -11 allo Scandinavian Mixed 2023 Paratore 13° | è l’unico italiano ancora in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Performance pressoché fenomenale perneldello. L’inglese nativo di Colchester, infatti, s’inventa una performance ad elevata mostruosità grazie al -11 (fatto di soli birdie) con cui conclude il venerdì in 61 colpi, si issa in testa e lo fa con lo score complessivo di -17,ntendosi almeno di lottare per il successo fino a domenica. Staccatissimi tutti gli altri, almeno per ora, a partire dal tedesco Yannik Paul,proprio a -11 in virtù di un più “normale” -4 odierno. Alle sue spalle, a -10, c’è lo scozzese Richie Ramsay, a sua volta protagonista al di là del -6 odierno in virtù dell’aver realizzato uneagle alla 15., PGA Tour: ...