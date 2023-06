Golf | calcio | cricket e F1 La strategia saudita nella geopolitica dello sport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Grande sorpresa nel mondo del. La fusione del circuito professionale americano PGA con l’europeo DP Tour e il LIV, finanziato dai fondi per gli investimenti pubblici dell’Arabia, ha richiamato l’attenzione non solo degli espertiivi ma soprattutto dagli analisti di. La decisione è vista da molti come unaper cavalcare l’immagine positiva garantita da eventi e campioniivi. In base all’accordo, le operazioni si uniranno sotto un’unica società. Il fondo acquirente è supervisionato dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Yasir al-Rumayyan, governatore del fondo sovrano, sarà il presidente dell’organizzazione combinata PGA-LIV, che ha anche acquistato la squadra didel ...

Questo ha portato a una narrazione secondo la quale l'Arabia Saudita si sta comprando il, ma se guardiamo al, vediamo che anche il Regno sta investendo cifre da capogiro. Sotto la guida ...Se prendi il, sono solo le ultime sei buche dell'ultimo giorno quelle davvero interessanti&... Perché non accelerare il fisiologico processo evolutivo del gioco in sé Ilè una delle varie ...In particolare, deve sorgere una pista ciclabile che parte dal porto di Capitana, costeggia il litorale e raggiunge ilclub passando per il circolo Oasi Park, il campo dadi Flumini e il ...

Il ricchissimo Pga Tour s'è arreso ai soldi sauditi, il golf spiega

