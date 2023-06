Gli Stati Generali entrano nel vivo | appuntamento all’ex Cinema Eliseo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti«Confronto, rispetto delle idee e delle persone, sensibilità verso i temi dell’ambiente, della cura del territorio e delle comunità. Ma anche impegno concreto per tracciare quelle traiettorie di sviluppo che possono strappare dalla marginalità la mia terra e tutte quelle cheno le stesse condizioni di disagio e che vengono perimetrate nello straordinario concetto di Aree interne». Così Diego Guerriero, consigliere comunale e provinciale di Avellino, evidenzia l’idea, l’impegno e la visione che tiene insieme glidelle Aree interne che si terranno ad Avellino dal 15 al 17 giugno e che hanno l’obiettivo di riportare i margini al centro e tracciare concrete traiettorie di sviluppo per i territori dell’Appenino campano. «Si tratterà di una opportunità di rilancio dei territori. Un’occasione per ...

LONDRA - Il fumo degli incendi che si sono sviluppati in questi giorni in Canada ha raggiunto e potenzialmente intossicato quasi 62 milioni di persone negliUniti, in particolare lungo il corridoio fra New York e Washington, una delle aree più densamente popolate del Nord America. Dati raccolti da meteorologi dell'università di Stanford indicano che ..."Riusciremo ad avere la terza rata del Pnrr: stiamo facendo un lavoro molto lungo e preciso con la Commissione europea. Sonogià verificatiobiettivi, i milestones qualitativi, ora siamo ai target quantitativi, ma sono assolutamente ottimista. Poi ci stiamo occupando entro il 31 agosto di lavorare con la ...scienziati hanno rilevato, per la prima volta, il gigante di 88,5 metri , che era stato ... Sonoassistiti, inoltre, da un drone che ha permesso di vedere la foresta dall'alto e di ottenere le ...

VNL 2023 - L'Italia perde malamente con gli Stati Uniti: Azzurri spettatori non paganti nel 3-0 degli States Eurosport IT

La notizia lanciata ieri dal prestigioso quotidiano economico statunitense viene smentita prontamente sia da Cuba che dalla Cina, entrambe governate da un regime comunista e ai tempi della guerra ...La Regione Umbria, con l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, ha incontrato i Comuni di Terni e Spoleto e Rete ferroviaria italiana, per discutere e condividere gli sviluppi pr ...