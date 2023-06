Gli Azzurrini cantano ' Notti magiche' in pullman

Nel Mondiale Under20 l'Italia ha raggiunto la finale dopo aver battuto la Corea del Sud con una magica punizione di Pafundi all'86. La festa ...LA PLATA (Argentina) - Il palcoscenico è pronto, l' Italia sfiderà l' Uruguay per la conquista dell'edizione 2023 del Mondiale Under 20 .di Nunziata , dopo , sono alla loro prima finale di sempre in questa rassegna iridata di categoria differenza della Celeste alla sua terza finale con entrambe le precedenti perse (1997 ...Ho sentito telefonicamente coach Battocchio, non lo conoscevo personalmente ma ho molti feedback positivi su di lui, oltre ai suoi risultati con. Sono impaziente di iniziare la stagione ...

Casadei e Pafundi firmano il 2-1 alla Corea del Sud, la strepitosa punizione del gioiellino dell'Udinese vale la qualificazione. Ora la sfida all'Uruguay ...Gli Azzurrini di Nunziata battono anche la Corea del Sud e si guadagnano l'epilogo della rassegna iridata di categoria per la prima volta nella storia ...